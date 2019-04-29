布拉格市長就是狂！不理中國打壓 布拉格愛樂考慮來台

2019-04-29 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib），曾在台灣當過交換學生，以友台和反對「一中條款」聞名，讓中國氣得跳腳，因此在審核布拉格愛樂（PKF）中國巡迴表演時，直接拒絕核准，樂團也不願卑躬屈膝，賀吉普對此則表示，願意牽線讓PKF來台灣或其他亞洲國家演出。

據《捷克新聞》報導，賀吉普自上任以來，多次讓中國崩潰，例如在市政廳展示西藏的雪山獅子旗，並邀請西藏流亡政府總理洛桑森格前往訪問。此外，賀吉普還希望撤除目前布拉格市政府承認一中的態度，同時重新審視與北京的姊妹市關係。

賀吉普讓中國氣暈的行為不只如此，我駐捷克代表汪忠一在3月底出席捷克貿易工業部國際貿易司會談時，遭中國駐捷克大使張建敏威脅離開會場，賀吉普得知此事後，強調他若遇到這種事絕對不會同意。

賀吉普果然說到做到，在一場布拉格市長會議上，中國大使頤指氣使地要台灣外交官離席，賀吉普當場嚴詞拒絕，中國為了報復此事，便對布拉格愛樂樂團的簽證下手。

賀吉普對此表示，他很感謝布拉格愛樂成員們扛住了中國的打壓，沒有放棄他們的城市，而其他的布拉格文化團體也有可能會遇到類似情況，屆時其他國家可能會取代中國，成為這些文化表演團的巡迴國度。

賀吉普說，由於布拉格愛樂在整個東南亞都很有名，再加上他最近訪問過台灣，因此他會透過管道聯繫看看。賀吉普最後更斥責中國，不應該用政治力量來打壓文化交流。

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