接見挺台布拉格市長 蔡總統：不接受「一國兩制」是主流民意

蔡英文（右）總統今日接見挺台的捷克布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib - primátor Prahy）。（中央社）

2019-03-30 14:16

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見挺台的捷克布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib - primátor Prahy），再次強調台灣始終未接受「九二共識」，因為北京所定義的「九二共識」，就是「一國兩制」，多數的台灣人不會接受「一國兩制」，這是台灣的主流民意，也是台灣人民的共識。

總統在臉書上說，捷克的布拉格是超美麗的城市，她在留學時曾經去過，對流經市區的莫爾道河印象深刻。今天，她跟曾經來台灣實習，最挺台灣、最帥的布拉格賀吉普市長見面。

總統說，很多人都是他的粉絲。他除了外表帥之外，他還不顧北京反對，曾說「人權比熊貓重要」，堅持要刪除與北京姊妹市協定內的「一中條款」，相挺台灣！

總統表示，藉著這個機會，她再強調一次，台灣始終未接受「九二共識」，因為北京所定義的「九二共識」，就是「一國兩制」，多數的台灣人不會接受「一國兩制」，這是台灣的主流民意，也是台灣人民的共識。

她說，很感謝賀吉普市長，還有我們在歐洲的許多好朋友，支持台灣人民的想法，在國際上給台灣力量，為台灣發聲。

總統說，今天還聊了他在台灣長庚醫院實習的經歷，他對台灣的醫療技術很肯定，我也跟他分享了，台灣智慧醫療的發展。她說，歡迎賀吉普市長隨時再來台灣，台灣是你第二個家！

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