捷克貿易會議 我代表遭中施壓離場

2019-03-30

布拉格市長為台抱屈 指主人不該驅離貴賓

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國駐捷克代表汪忠一在二十七日出席捷克貿易工業部國際貿易司舉行的會談時，遭中國駐捷克大使張建敏以捷克總統澤曼訪中行程要脅，迫使捷克官方請我國代表離開會場。對此，正在台灣訪問的捷克布拉格市長賀瑞普昨力挺台灣，指以主人的角度，他們不應該驅離任何邀請來的貴賓，他擔任市長期間，也有遇到類似情況，「這部分我強烈拒絕！」

賀瑞普強調，要邀請誰出席會議是主人的權利，應該由捷克自己作主。他批評中國對外承諾的投資多半失信，相較之下台灣對捷克的投資幫當地創造許多工作機會。

賀瑞普昨在外交部長吳釗燮陪同下，與媒體進行簡單訪問。現年三十七歲的賀瑞普今年一月接任捷克首都布拉格市長。布拉格過去曾與中國北京市簽署姊妹市，協定中有「一中條款」，即承認台灣是中國不可分割的一部分。賀瑞普上任後旋即宣布廢除。

賀瑞普受訪時對於「一中條款」直言，當初的協商過程「是個錯誤的決定」；賀瑞普說，城市與城市間的交流，應秉持互惠原則，這樣的一中條款僅嘉惠到其中一方，對布拉格來說不公平。他上任後就決定將其刪除。

針對中國持續打壓台灣在國際的生存空間，賀瑞普說，台灣應該加入世界衛生組織，「這點無庸置疑」，世衛組織不應跟政治掛勾。

賀瑞普就讀布拉格查爾斯大學醫學院時，曾到台灣長庚醫院實習一個月，此行為賀瑞普二度來台訪問。

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