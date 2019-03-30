總統初選 蔡英文：民進黨要讓支持者安心

2019-03-30

有責任推出最強組合 贏得人民支持

〔記者李欣芳／台北報導〕副總統陳建仁昨與蔡英文總統會面，表達明年不爭取副總統連任，這項舉動被視為要形塑民進黨「蔡賴配」的有利空間，蔡總統則感謝並非常感佩陳建仁的決定，強調有責任共同努力，對支持者負責，推出民進黨最強的組合，一定要讓支持者安心，繼續堅守改革的方向，贏得人民的支持。

堅守主權 不負本土陣營期盼

蔡總統在臉書上表示，大家想一想，過去一起打拚的三年，有什麼方向是錯誤的嗎？我們做的事有哪一件不是在兌現對於台灣這塊土地的承諾？堅守國家的主權，把台灣的國際戰略地位推向未曾有過的高峰，這不是台灣本土陣營一直以來所期盼的嗎？

她說，如果方向是正確的，改革是必須的，「那民進黨就不該放棄，我們就要繼續堅持下去。」

感謝陳建仁 三年來使命必達

蔡總統指出，陳副總統的專業和認真，無懈可擊；他的溫暖和無私，更是這個社會需要的特質。近三年來的奮鬥，他都是使命必達，從來沒有說不，也從不怕困難。他所主責的年金改革，讓年金制度未來財務無虞，也實現了世代正義。

肯定執政團隊 跨過改革難關

蔡總統強調，她一直很珍惜每一位工作夥伴。她和陳建仁副總統與歷任的行政院長林全、賴清德及現任閣揆蘇貞昌，這個執政團隊，共同跨過了一道又一道的改革難關，實現了民進黨的理想和對選民的承諾。

「我也知道，因為這樣的改革，我們難免遍體鱗傷」，蔡總統說，整個團隊都相信方向正確，目標一致，所以這次的補選團結一心、永不放棄，守住了席次，重建了支持者的信心。

蔡總統前晚結束出訪南太友邦行程返台，昨首場公開行程，是赴圓山忠烈祠主持「中華民國一○八年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」，向各民族先祖及國民革命烈士的靈位獻花。

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