昨與賴清德見面 蘇貞昌：協調不是要逼退誰

2019-03-30 12:03

〔記者林曉雲／台北報導〕民進黨總統初選進入協調期，行政院長蘇貞昌今天受訪表示，他昨天與前行政院長賴清德見面深談，民進黨初選是團隊整合的過程，現在走到協調的階段，是彼此要展現最好的智慧和用心，想出最好的方法，讓民進黨有機會繼續為台灣貢獻，不是要逼退誰，也不是一定要誰擔任什麼位置。媒體詢問蔡賴配的可能？蘇貞昌則回應各種可能都有。

蘇貞昌院長今天參加台灣師範大學「泛．知識節」活動之前受訪，對於副總統陳建仁表達只做一任，蘇貞昌表示，很敬佩陳副總統的努力，也很感謝他對台灣的貢獻，肯定陳副總統學養俱豐，過去擔任輔佐總統的角色，被賦與改革的任務，非常努力，貢獻很多，現在選擇回到學界繼續貢獻，我們都非常尊重。

蘇貞昌表示，陳副總統是謙沖的人，也非民進黨人，蔡英文總統請他擔任輔佐角色，他也盡心盡力，現在一個階段即將走完，另一個階段即將開始，陳副總統此時表達他的心意，可以說是很用心，也表示他對台灣整個國家及他對沿路走來的感情，很敬佩他的努力和他的心境與境界。

蘇貞昌也表示，對於賴清德前院長昨天表達他的心境，我們也非常理解，民進黨是有制度有價值的政黨，初選就是要展現民主機制，讓大家儘量表現自己意願，讓各方了解民進黨如何讓有意願貢獻的人的主張，也讓各界了解民進黨初選制度明白規定有協調機制，現在走到協調階段，他也是被賦與這樣的任務人選之一，會盡力協調，把有意願參選的兩人一起思考，能不能在一步一步走的制度中，用人的智慧和人的心意，想出更能勝選更能為台灣貢獻的方法。

對於賴清德前院長昨天一度哽咽，有網友指登記也是一種傷害。蘇貞昌表示，初選是團隊整合的過程，民進黨初選雖有競爭，但終究是同一個黨和同一個理念，大家都一起走過來，同樣都有貢獻，都有沿路的感情和歷練，初選是怎樣展現彼此的智慧，怎樣求得找出為台灣貢獻的力量，怎樣讓民進黨有機會繼續為台灣貢獻，初選制度是民進黨行之有年，協調也不是要逼誰退，一定要誰擔任什麼位置，而是讓一位現任總統和一位想當總統的人各自展現最好的智慧和最好用心，彼此又能想出最好的方法，符合支持者最好的期待，希望有最好的結果。

蘇貞昌也表示，蔡英文總統剛回國，賴清德前院長昨發表新書，他昨天已與賴清德前院長見面深談，進一步會再努力。

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