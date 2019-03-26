曾籲廢除一中條款 捷克型男市長訪台灣：我們有共通價值！

捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）今（26）日來台參加年度科技盛會「2019智慧城市展」。（擷取自臉書「Tchaj-wan v Česku」）

2019-03-26 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib），曾在台灣長庚醫學院當交換學生。他在今年1月不但宣稱自已是「台灣迷」，更表態要刪除「一中條款」；今（26）日他來台參加年度科技盛會「2019智慧城市展」再次展現對台灣的愛，表示「台北和布拉格有許多共通價值」。

綜合媒體報導，賀吉普在去年11月當選布拉格市長，他所開出的政見之一就是「智慧城市」，今日受到媒體訪問時，他除了分享布拉格打造智慧城市的經驗，更表示台北市與布拉格有許多「共通價值」。賀吉普受訪時表示，布拉格和台北市非常不同的城市，「但是我們分享許多共通的價值觀」，他希望雙方城市能夠在文明、概念上相互交流發展，「我相信兩座城市享有許多相同點」。

現年37歲的賀吉普去年11月就任布拉格市長後，一改前朝親中立場，強調布拉格與中國相交時應保持自信，不應媚於經濟利益而忽視中國侵犯人權的惡行。賀吉普更於今年1月表態，擬廢除與北京締結姊妹市協定中的「一中條款」，引發國際關注。

賀吉普表示，前朝在布拉格與北京締結姊妹市的協定中放進台灣屬於中國領土的一中條款，完全是錯誤的行為，為改正錯誤將持續與北京交涉，賀吉普矢言，若談判最終破局，他寧願廢止姊妹市的協定。

賀吉普也曾表示，中國對捷克很多投資承諾都沒兌現，足見前朝親中政策問題重重，「我這樣做（指改變對中態度），雖然違背總統的政策方向，但我堅信，這正是捷克重新思考對中政策的時機」。

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