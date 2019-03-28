布拉格市長超友台 柯P：他待過台灣有許多朋友

2019-03-28 10:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今將在台北市政府接待布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib），針對賀瑞普日前表示，有意廢除與中國北京締結姐妹市協定中，有關「一個中國」政策和台灣屬中國領土的條款，直言人權比貓熊重要多了，柯文哲今受訪僅說，「我猜他會希望跟每個人都友善，但不可以設條件。」

柯文哲今上午在市長室外接受媒體聯訪，談到賀瑞普反對一中政策、貓熊外交，柯透露已經跟賀瑞普吃過飯，後來知道為什麼賀瑞普對台灣這麼友善，因為賀16年前在台灣當過醫學系的國際交換學生，在長庚實習過一個月，又在整個台灣旅行了一個月，總共在台灣住過兩個月，「這學到一課，以後遇到外國年輕人，要對他好一點。」

媒體追問，但賀瑞普為了台灣，跟捷克總統親中的立場甚至相左？柯回說，因為賀在台灣住過，很多台灣醫生朋友，所以他的立場就比較支持台灣。

媒體也問柯怎麼看賀瑞普為了台灣，想要廢除跟北京的姐妹市協定部分條款？柯沈思幾秒後表示，「我也不曉得，我只是跟他聊醫學的東西」，不過他猜賀瑞普意思會希望跟每個人都友善，但不可以設條件。

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