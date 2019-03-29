捷克帥哥市長：與北京締結姊妹市的一中條款 是錯誤決定

2019-03-29 19:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕目前正在台灣訪問的捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）今天接受媒體訪問時說，在與北京締結姊妹市的條約中，有關「一中」的條款，他認為，當初在協商的過程中「是個錯誤的決定」。賀瑞普說，城市與城市間的交流，應秉持互惠原則，這樣的一中條款僅嘉惠到其中一方，對布拉格來說是不公平的。他在上任後就決定將其刪除。

賀瑞普今天在外交部長吳釗燮的陪同下，接受媒體訪問。現年37歲的賀瑞普，在去年11月的議會選舉中勝出，接任捷克首都布拉格市市長。布拉格過去曾與中國北京市簽署姊妹市條款，協定中加了一項一中條款，即承認台灣是中國不可分割的一部分。賀瑞普今年1月上任後旋即宣布廢除。

賀瑞普就讀布拉格查爾斯大學（University of Charles）醫學院時，曾到台灣長庚醫院實習1個月，此行是賀瑞普二度來台訪問。賀瑞普說，距離他上次訪台已經有4年時間，4年來台灣改變很多，但不變的是台灣這個國家與城市的自由民主精神。

針對中國持續打壓台灣在國際的生存空間，賀瑞普說，台灣應該加入世界衛生組織，「這點無庸置疑」，世界衛生組織不應跟政治掛勾，而是應該嘉惠於全球人民。

至於日前曾發生我國駐捷克代表汪忠一出席捷克貿易工業部國際貿易司舉行的會談，卻遭中國駐捷克大使張建敏以捷克總統澤曼訪中行程要脅，迫使捷克官方挽請我國代表離開會場。賀瑞普強調，以主人的角度來說，他們不應該驅離任何邀請來的貴賓，在他擔任市長期間，也有遇到類似情況，「這部分我強烈拒絕！」賀瑞普表示，要邀請誰出席會議是主人的權利，應該由捷克自己作主。他並批評中國對外承諾的投資多半失信，相較之下台灣對捷克的投資幫當地創造許多工作機會。

被問及同婚議題時，賀瑞普則說，他個人支持同婚，他也認為婚姻平權是所有人應得的權利。

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