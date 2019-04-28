四川副省長落馬 傳遭境外情報機構策反

2019-04-28 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕中共當局今天公布，四川省副省長彭宇行涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。外傳彭可能是被境外情報機構策反，已涉及國安問題，目前已被國安部門押解至北京。

中媒報導指出，現年56歲的彭宇行是四川本土官員，作為四川省副省長，其主管的領域包括工業經濟、科學技術、國有資產、應急管理、國防科工、通信等，但今日傳出他因「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。當局並未說明具體原因。

據傳彭宇行並非因為經濟問題被查，卻可能是被境外情報機構策反。一名在四川省擔任高級職務的消息人士稱，彭的問題與四川省前副省長李成雲相似。據先前傳聞，李成雲是因涉及女間諜案，於2011年被免職，並於2017年5月間被判刑10年。

彭宇行曾任中國科學院成都有機化學研究所研究室副主任、副所長、所長，中國科學院成都分院副院長，四川省科學技術廳廳長、黨組書記，內江市委書記，綿陽市委書記等職，並於2017年9月出任四川省政府副省長，同年11月兼任黨組成員。同時也是中共十九大代表，四川省委十屆、十一屆委員，以及十二屆、十三屆人大代表。其中綿陽是國防工業的重要研究和生產基地，駐有兩個國家級軍事研究機構，分別是核武器研製及軍用飛機的生產及研發單位。

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