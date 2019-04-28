訪俄行程愕然中斷 傳金正恩遭普廷羞辱「內幕」曝光！

2019-04-28 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕原本正在俄羅斯進行參訪的北韓領導人金正恩，在26日突然取消剩餘行程，在當地時間下午3點離開俄羅斯，引起各界臆測。有媒體認為，金正恩提前返國的原因，是因為遭到俄羅斯總統普廷多次「羞辱」。

根據俄媒報導，金正恩26日下午3時左右，結束與普廷的會面後，突然取消了原定在海參威的一系列參觀活動，在出席了俄國替他準備的歡送儀式、由樂隊演奏的俄國、北韓兩國國歌後，就搭乘專屬列車離開俄國返回北韓，據悉，金正恩原定在26日考察海參威後，隔日早上再搭車回國。

綜合媒體報導，有俄羅斯媒體和專家透露，金正恩此次訪俄「並不如表面上的愉快」。俄方先是在金正恩24日抵達後，派出級別不高的官員迎接，接著更將金正恩安排進入遠東聯邦大學宿舍，而非住在高檔酒店。安全方面，雖然俄方有派遣5輛警車，幾十名警力在宿舍周圍，但仍放任車輛在校內通行，學生也沒有被禁止自由行動。

此外，在金正恩抵達當晚，普廷更臨時取消了原本預定好的晚宴，原因是「另有安排」，讓北韓代表團僅能在宿舍一樓吃自助餐。在第二天雙方會面前，普廷的車隊又因故遲到1小時，取消了原本的歡迎儀式，而在會面後，普廷更直接飛去北京，將金正恩晾在原地。

據報導，金正恩取消的行程包含了參訪俄國太平洋艦隊司令部、貿易港、水族館，以及觀賞芭蕾舞劇《睡美人》。雖有人認為，是上述原因讓金正恩認為遭到羞辱，不過也有媒體認為，金正恩是因為對會談結果不滿意才提前返回北韓。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/