普金會落幕 俄沒提到經援

2019-04-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯總統普廷與北韓國務委員會委員長金正恩，廿五日在與海參崴（Vladivostok）一橋之隔的俄羅斯島「遠東聯邦大學」舉行首次高峰會。普廷會後表示，金正恩重申願意棄核，但前提是獲得堅強的安全保證；北韓無核化只能透過國際法達成，暗示重啟已於二○○九年停擺的「六方會談」機制。他將與美國及中國討論這場「普金會」的內容，美、俄都尋求完全無核化，雙方利益一致。一般認為，這場峰會並未產生實質性突破，莫斯科並未公開承諾給予平壤經濟援助，以減輕北韓面臨的國際制裁壓力。

會後未發表具體聲明或協議

這場峰會歷時約三個半小時，普廷在開場時表示，俄方歡迎金致力發展兩韓對話，使美、朝關係正常化。俄朝官員一開始還在場，但隨即進入僅口譯在側的一對一會談。會後，普、金兩人均表示，進行了一場良好討論。金正恩說，會談坦率又有意義；普廷也說，雙方討論朝鮮半島情勢，並就如何改善對話交換意見。但兩人會後並未發表具體聲明或協議。

普廷強調，沒有秘密、陰謀，金正恩也要求俄方將俄朝立場告知美方。金正恩還在稍後的國宴上提到，不斷強化與發展俄朝間的戰略和傳統關係，乃是他本人及其政府的堅定立場。至於兩人是否曾談及聯合國要求俄方在今年底前，將境內約一萬名北韓勞工遣返回朝一事，則不得而知，這些勞工向來是平壤的重要外匯來源。

為擺脫國際制裁的困境，金正恩在外交上頻頻出招。在普金會前，金已與中國國家主席習近平舉行四次「習金會」、與南韓總統文在寅舉行三次「文金會」、與美國總統川普舉行兩次「川金會」。二月在越南河內的「川金二會」破局，金此次訪俄反映其亟欲對華府施加更大壓力，並展現其獨立於北京之外，同時提升他在北韓國內的形象，傳達平壤在外交上並不孤立的訊息。

對普廷而言，普金會則提供他扮演北韓無核化問題中間人的機會，也是他推動俄國重返昔日全球主要強權地位的良機。不過，即使金正恩要求，普廷也不太可能提供有意義的援助。遠東聯邦大學教授魯金（Artyom Lukin）比喻，普廷精打細算，金得不到任何好處。首爾北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授具甲祐（Koo Kab-Woo）則認為，對北韓而言，普金會唯一目的就是「獲得另一個出口」。中國雖提議放寬制裁，卻未真正付諸行動；而北韓再度將俄羅斯提升為直接對話的對象，表示莫斯科和北京處於相同地位。

另一方面，美國國務卿龐皮歐廿四日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時表示，他預料美朝談判將崎嶇不平，盼兩國能有更多如何推動無核化進程的對話機會。他重申，北韓擁有核武不會更安全，反而置其於危險境地。

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