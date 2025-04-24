擅自開門、強漲房租......前租客爆高雄「飯糰店女房東」惡行

「樋口飯糰」女房東。（資料照）

2025/04/24 12:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日台夫妻檔經營的高雄「樋口飯糰」最近爆出租約風波，邵姓女房東疑想漲租不成砸店，消息曝光引發輿論撻伐。邵姓女房東接連受訪喊冤與澄清。對此，有位自稱女房東竟是自己以前房東的網友，在社群平台PO出與邵姓女房東的不愉快租屋經驗。

該網友在社群平台Threads發文表示，早上打開新聞，無意間看到一則關於美術館日式飯糰店的新聞，原本只以為是又一起惡房東的事件，沒有太在意，結果仔細一看，這不是她以前的房東嗎？立刻讓我想起那段不怎麼愉快的租屋經驗。

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該網友指出，這名房東規定一大堆，最擅長的就是出爾反爾，還愛管一些奇奇怪怪的事。最誇張的是，常常沒經過我的同意就自己打開房門，超沒隱私，有一次甚至在租約還沒到期時突然說要漲房租，還語氣強硬地說如果不能接受就馬上搬走，重點是，那時都傍晚了，後來想想也懶得計較，就算了，反正也就多兩千塊，但整個感受真的超差。

網友直言，沒想到幾年後她居然因為別的事上新聞，還被網友圍剿，看了真的覺得心裡一陣快活，樋口飯糰。

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