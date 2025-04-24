為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    1元硬幣掉入鍋中女霸氣買下「整鍋66顆茶葉蛋」450萬人狂讚

    從原PO分享的影片可見，她將66顆茶葉蛋裝在店內提供的購物籃中，兩顆裝一袋的茶葉蛋塞了滿滿一籃，她再一袋袋裝入自己的購物袋中。而從照片可見，原本電鍋中的茶葉蛋都已經確實清空。（擷取自Threads，chan_co2授權提供）

    從原PO分享的影片可見，她將66顆茶葉蛋裝在店內提供的購物籃中，兩顆裝一袋的茶葉蛋塞了滿滿一籃，她再一袋袋裝入自己的購物袋中。而從照片可見，原本電鍋中的茶葉蛋都已經確實清空。（擷取自Threads，chan_co2授權提供）

    2025/04/24 12:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中一名女子在便利商店購物時，不慎將1塊錢硬幣掉入煮茶葉蛋的電鍋中。而她也負責任的馬上向店員坦白，並直接買下一整鍋66顆茶葉蛋。她將此事PO網後，在網路上引起熱烈迴響，有不少網友稱讚她負責任的態度。目前po文瀏覽人數已經高達450萬。

    原PO女子22日晚間在Threads上PO文曝光這起事件。她表示，自己不小心將一塊錢硬幣掉到茶葉蛋電鍋中，「所以我把整鍋茶葉蛋買走了，真的會被自己氣死」，她還問網友，不介意的話有沒有人要吃？

    從原PO分享的影片可見，她將66顆茶葉蛋裝在店內提供的購物籃中，2顆裝一袋的茶葉蛋塞了滿滿一籃，她再一袋袋裝入自己的購物袋中。而從照片可見，原本電鍋中的茶葉蛋都已經確實清空。

    影片曝光後，引起廣大迴響，至今已有超過16萬人點讚、超過1萬次轉發與2000多則留言。不少網友稱讚她負責任的態度，表示「要給你一個大大的讚」、「真的要給你一個讚」、「超欣賞你的負責」。

    隔天上午，她也分享狀況表示，茶葉蛋都已經分送完畢。對於受到廣大網友稱讚，她表示這件事並沒有甚麼，「自己做的事情，自己負責」，她也很高興能為大家散播一點正能量。目前該串文已經有超過450萬次瀏覽。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播