1元硬幣掉入鍋中女霸氣買下「整鍋66顆茶葉蛋」450萬人狂讚

從原PO分享的影片可見，她將66顆茶葉蛋裝在店內提供的購物籃中，兩顆裝一袋的茶葉蛋塞了滿滿一籃，她再一袋袋裝入自己的購物袋中。而從照片可見，原本電鍋中的茶葉蛋都已經確實清空。（擷取自Threads，chan_co2授權提供）

2025/04/24 12:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名女子在便利商店購物時，不慎將1塊錢硬幣掉入煮茶葉蛋的電鍋中。而她也負責任的馬上向店員坦白，並直接買下一整鍋66顆茶葉蛋。她將此事PO網後，在網路上引起熱烈迴響，有不少網友稱讚她負責任的態度。目前po文瀏覽人數已經高達450萬。

原PO女子22日晚間在Threads上PO文曝光這起事件。她表示，自己不小心將一塊錢硬幣掉到茶葉蛋電鍋中，「所以我把整鍋茶葉蛋買走了，真的會被自己氣死」，她還問網友，不介意的話有沒有人要吃？

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從原PO分享的影片可見，她將66顆茶葉蛋裝在店內提供的購物籃中，2顆裝一袋的茶葉蛋塞了滿滿一籃，她再一袋袋裝入自己的購物袋中。而從照片可見，原本電鍋中的茶葉蛋都已經確實清空。

影片曝光後，引起廣大迴響，至今已有超過16萬人點讚、超過1萬次轉發與2000多則留言。不少網友稱讚她負責任的態度，表示「要給你一個大大的讚」、「真的要給你一個讚」、「超欣賞你的負責」。

隔天上午，她也分享狀況表示，茶葉蛋都已經分送完畢。對於受到廣大網友稱讚，她表示這件事並沒有甚麼，「自己做的事情，自己負責」，她也很高興能為大家散播一點正能量。目前該串文已經有超過450萬次瀏覽。

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