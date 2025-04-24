3.6萬人連署！罷免徐巧芯飛越二階門檻 反共民意響徹雲霄

台灣公民人權聯盟今（24）日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，聯電創辦人曹興誠（前排中）宣布，罷免台北市立委徐巧芯第二階段連署已超越3萬6000份。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/24 12:36

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罷免二階連署3.6萬超標！徐巧芯：我勇敢無懼 請大家出來投不同意票

〔記者林哲遠／台北報導〕全台罷免藍委二階連署進入最後倒數，罷免國民黨立委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠今（24）日召開記者會呼籲各罷團公布實際連署進度；「剷除黑芯」罷團幹部也公布，他們已收到3萬6000份連署書，將繼續往4萬5000份連署邁進，也盼全台各罷團能一起在五月的第二個週末，給大家共同的母親台灣，一份最好的祝福。

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曹興誠指出，今天希望全台各罷團把現在收取的連署狀況公開讓大家了解，大罷免是一個全民運動，罷團要保持是誠實、公開、有公信力，讓大家都了解情況，也讓大家一同想想看要如何更圓滿。

「很多罷團的連署數字可能有些隱瞞跟低估，但希望大家停止！」曹興誠喊話，他負責的罷免徐巧芯連署數字很高，今天也會在此公布，把士氣提高起來。

「剷除黑芯」發言人Roger進一步宣布，團隊在在這42天中，夙夜匪懈、無畏風雨的站出來徵集連署，促成了150%法定目標，總選舉人數的15%，總共3萬6000份連署，剷除黑芯的目標不變，將繼續往4萬5000份連署邁進，他們要讓反共護國的民意響徹雲霄，並確保本區能在最後階段，通過真正的門檻「同意罷免」。

Roger強調，接下來，他們將會啟動造冊作業，並在5月11日母親節前的每一份連署，都會盡力納入造冊，請各位朋友儘速跟上他們，一併送件，目前許多告急的選區，截止日也都是在接近的這個時間點，「我們希望能在五月的第二個週末，能夠一同送給我們共同的母親台灣，一份最好的祝福。」

台灣公民人權聯盟今（24）日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，聯電創辦人曹興誠喊話，盼全台各罷團公開現在收取的連署狀況，大罷免是全民運動，罷團要保持誠實、公開、有公信力，讓大家一同想想看要如何更圓滿。（記者叢昌瑾攝）

台灣公民人權聯盟今（24）日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，立委沈伯洋（見圖）等人出席。（記者叢昌瑾攝）

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