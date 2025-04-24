康橋國際學校單車環島今繼續前行 學生繫紫色緞帶為受傷同學祈福

康橋國際學校高中一年級學生單車環台繼續前行，學生繫上紫色緞帶為受傷學生祈福。（康橋國際學校提供）

2025/04/24 12:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市康橋國際學校高中一年級學生單車環台活動，22日不幸在彰化遭遇車禍意外，造成7名學生受傷，經過23日一天的休息，校方決定於24日恢復行程，繼續行程的學生特別繫上紫色緞帶，為日前受傷的學生祈福，途中雖然有風有雨，但是單車隊伍依然堅定向前，繼續邁向終點。

校方指出，22日發生事故後，學校開會研議是否繼續行程，經過討論後，決定22日晚上回預定飯店休息，23日學生先搭乘遊覽車放鬆情緒，於24日再恢復騎乘，預定25日返回台北。

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校方指出，今天的單車行程中，每班配發不同顏色的緞帶，讓學生綁在安全帽或自行車上，前日發生事故的班級是紫色緞帶，由於受傷學生的同班同學23日都已先讓家長帶回家休息，繼續騎乘的學生主動發起溫暖行動，希望在安全帽上再繫上一條紫色緞帶，作為對事故班級最真摯的祝福，也代表該班的精神與大家同在，一起完成環台。

不少家長也表示要響應此活動，明天要在車上或身上綁上紫緞帶，歡迎環台學生歸來，康橋其他校區師生也紛紛發起祈福活動，大家都在為同學加油集氣，相關活動可參考粉專。

康橋國際學校高中一年級學生單車環台繼續前行，學生繫上紫色緞帶為受傷學生祈福。（康橋國際學校提供）

康橋國際學校高中一年級學生單車環台繼續前行，學生繫上紫色緞帶為受傷學生祈福。（康橋國際學校提供）

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