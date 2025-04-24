為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    康橋國際學校單車環島今繼續前行 學生繫紫色緞帶為受傷同學祈福

    康橋國際學校高中一年級學生單車環台繼續前行，學生繫上紫色緞帶為受傷學生祈福。（康橋國際學校提供）

    康橋國際學校高中一年級學生單車環台繼續前行，學生繫上紫色緞帶為受傷學生祈福。（康橋國際學校提供）

    2025/04/24 12:29

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市康橋國際學校高中一年級學生單車環台活動，22日不幸在彰化遭遇車禍意外，造成7名學生受傷，經過23日一天的休息，校方決定於24日恢復行程，繼續行程的學生特別繫上紫色緞帶，為日前受傷的學生祈福，途中雖然有風有雨，但是單車隊伍依然堅定向前，繼續邁向終點。

    校方指出，22日發生事故後，學校開會研議是否繼續行程，經過討論後，決定22日晚上回預定飯店休息，23日學生先搭乘遊覽車放鬆情緒，於24日再恢復騎乘，預定25日返回台北。

    校方指出，今天的單車行程中，每班配發不同顏色的緞帶，讓學生綁在安全帽或自行車上，前日發生事故的班級是紫色緞帶，由於受傷學生的同班同學23日都已先讓家長帶回家休息，繼續騎乘的學生主動發起溫暖行動，希望在安全帽上再繫上一條紫色緞帶，作為對事故班級最真摯的祝福，也代表該班的精神與大家同在，一起完成環台。

    不少家長也表示要響應此活動，明天要在車上或身上綁上紫緞帶，歡迎環台學生歸來，康橋其他校區師生也紛紛發起祈福活動，大家都在為同學加油集氣，相關活動可參考粉專。

    康橋國際學校高中一年級學生單車環台繼續前行，學生繫上紫色緞帶為受傷學生祈福。（康橋國際學校提供）

    康橋國際學校高中一年級學生單車環台繼續前行，學生繫上紫色緞帶為受傷學生祈福。（康橋國際學校提供）

    康橋國際學校高中一年級學生單車環台繼續前行，學生繫上紫色緞帶為受傷學生祈福。（康橋國際學校提供）

    康橋國際學校高中一年級學生單車環台繼續前行，學生繫上紫色緞帶為受傷學生祈福。（康橋國際學校提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播