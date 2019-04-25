與金正恩談得「滿意」 普廷：將和中美兩國討論北韓問題

2019-04-25 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩今天下午與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），在俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行首次高峰會談。普廷會後說，對於兩人的會談結果「感到滿意」，還說他將和中美兩國討論會談結果。

根據《CNN》報導，普廷說，「金正恩是一個相當開放的人，能夠自由討論議程上的所有問題。」他說，自己和俄方的隨行人員都對會談的結果「感到滿意」。

金正恩今年3月與美國總統川普舉行「川金會」，不過並未達成任何協議。對於外界關心金正恩是否願意繼續與美國接觸時，普廷僅說，平壤的領導人是以北韓的「國家利益」為依歸，他進一步補充，「我們無法不通過溝通來解決任何事」。

明（26）天將出訪中國北京的普廷說，他將與中國和美國討論此次的「普金會」。普廷說，「可以確定的是，我明天將與北京領導人對話，但是我們也會公開且坦率的和美國領導人談論此次的會晤。」普廷說，「金正恩自己要求我們向美方傳達他的立場，包括朝鮮半島及其周邊區域現在正面臨的相關議題。」他強調，「這裡沒有秘密，也沒有陰謀，俄羅斯永遠持開放立場。」

根據《CNN》稍早的報導，金正恩在閉門會議前表示，對於訪問俄羅斯感到「非常高興」。他說，「這次會面是為了交換我們對朝鮮半島和周邊區域政治格局的看法。這次會談的目的之一是為了穩定區域的政治格局，並對未來共同治理政治格局的問題深入分享意見。會談的另一個目的，就是根據新時代的需求，對北韓與俄羅斯兩國關係的發展等問題交換意見，使兩國關係更加具有建設性也更加穩固。」

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