罷免陳超明、邱鎮軍二階開跑 爆連署站遭查水表

頭份市該處連署站是樂器行，遭檢舉是非法補習班。（圖由苗栗國立委罷免連線提供）

2025/03/18 16:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍罷免案二階連署於昨（17日）啟動，推動罷免的公民團體「苗栗國立委罷免連線」首日連署站就遭縣府人員「查水表」。罷免團體表示，已委請律師與議員協助了解情形，呼籲縣府保持中立，勿為難各友善連署站，並請民眾共同以行動打破恐懼，突破二階連署門檻。

對此，縣府回應，公務機關對於選舉、罷免活動，依規定須保持行政中立並依法行政，縣府不能也不會去干涉罷免連署的進行。

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罷免團隊指出，目前掌握非單一個案，二階連署啟動首日，於頭份市、卓蘭鎮2個連署點，即遭到縣府人員或警方等機關以不同理由進行關切。像頭份市該處連署站是樂器行，負責人有進行一對一家教式教學，於法規上學生5人以上才需要申請短期補習班，卻遭檢舉是非法補習班；雖公務員表示，是接獲檢舉才進行查訪，並未於現場作出裁罰，或有不當言語的情形，仍造成友善店家不小驚嚇。另，卓蘭鎮戶外連署攤，也遭警方盤查「有沒有滅火器？」

團隊進一步提到，近期也陸續接到鄉親反映，有人假冒罷免團體，打電話詢問連署情況，或暗示「簽名會有問題」的情形。這樣舉動，不僅影響連署意願，也可能讓許多支持罷免的民眾，感到恐懼與不安。

罷免團隊表示，已委請律師與議員協助了解情形，呼籲縣府保持中立，勿為難各友善連署站，並請民眾以行動給予各友善店家更多支持，同時唾棄惡質的手段。

團隊指出，相較一階平日募集份數，目前二階連署粗估有4至5倍的增長，各個管道也有許多民眾在積極詢問連署書的格式與取得方式，志工也已徵集到超過50人。目前團隊在全縣6鄉鎮市設有14個連署站，地點可上「苗栗國立委罷免連線」臉書粉專查詢。

卓蘭鎮戶外連署攤位。（圖由苗栗國立委罷免連線提供）

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