金正恩批美惡意 朝鮮半島緊張恐重來

2019-04-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓國務委員會委員長金正恩二十六日下午搭裝甲專列從俄羅斯海參崴車站返朝，結束三天兩夜的俄國行。

據北韓國營「朝鮮中央通信社」同日報導，金正恩與俄國總統普廷二十五日舉行首次「普金會」時，指稱朝鮮半島情勢目前陷入僵局，並到達關鍵點；在他與美國總統川普的「川金二會」時，美國單方面採取惡意態度，因此半島情勢恐重回（緊張）原狀。金還聲稱，半島的和平及安全「完全取決」於美方今後態度。對此，美國國務院尚未立即做出回應。

金宣稱，北韓將對所有可能狀況做好準備。金並提到，他希望迎接俄、朝關係的新全盛期，並邀普廷「方便時」訪朝，普廷欣然接受。普廷則說，他認為針對北韓核計畫的協議並非不可能達成，方法是一步步向前建立互信，平壤需要的只是安全保證，這些保證必須是國際性的、具法律拘束力，並保障北韓主權，也許須以前旨在說服北韓放棄核計畫的「六方會談」與談國支持。

南韓慶南大學教授金根植認為，普廷的談話表達對平壤立場的支持，乃金正恩此行最大收穫。

另一方面，赴朝觀光的維吉尼亞大學美籍學生沃恩比爾於二○一六年一月遭監禁，被控偷竊旅館一張北韓宣傳海報而判處十五年勞改。他入獄十七個月後，在昏迷狀態下獲釋返美，但僅過了六天就死於腦部缺氧及缺血，疑似在獄中遭受酷刑，導致腦部受重創。

華盛頓郵報廿五日報導，奉命帶回沃恩比爾的美國國務院特使尹汝尚在川普指示下，簽署保證支付朝方要求的兩百萬美元醫藥費帳單協議後，沃恩比爾於一七年六月十三日獲准離開平壤。該帳單送到美國財政部，但一七年並未付款，也不清楚之後川普政府有無支付。尹汝尚廿五日則說，他無法討論細節，只表示當時接到的命令是竭盡所能把人帶回來。對此，川普廿六日推文反駁，指稱沒有為了沃恩比爾付一毛錢給北韓。

川普廿六日表示，他歡迎普廷昨天的聲明，「他也想落實它（無核化）」，「我感謝俄國與中國正在幫忙我們」。

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