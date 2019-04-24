金正恩抵海參崴 俄羅斯大陣仗迎接

2019-04-24 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩今日搭乘他專屬的裝甲火車從平壤出發至俄羅斯，在下午4點時抵達海參崴下車接受歡迎儀式後，再轉乘防彈賓士車前往有可能是明日普金會地點的俄羅斯島遠東聯邦大學。

綜合外媒報導，金正恩的綠色裝甲火車停靠在海參崴站，工作人員在金正恩下車的車廂門外鋪設紅地毯，等到北韓維安人員確定安全後，金正恩便下車與俄羅斯遠東發展部部長亞歷山大（Alexander Kozlov）握手致意後一同步出車站。

車站外有俄國軍樂隊列隊歡迎，他們先是演奏北韓國歌，再來是俄羅斯國歌，金正恩觀賞完演奏後，雙方官員互相握手致意，接著金正恩便搭乘事先從北韓空運過來的防彈賓士車，與周圍隨扈一同離開車站。

南韓《韓聯社》指出，金正恩預計待在海參崴3天，今晚將與俄羅斯副總理尤里（Yury Trutnev）共進晚餐，明日與普廷的會談重點可能會著重於平壤的核武計劃，俄羅斯海事局已經宣布俄羅斯島海域在峰會期間，禁止所有船隻航行。

Ким Чен Ын в среду прибыл с первым визитом в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры состоятся уже завтра, а пока почитайте, на чем лидер КНДР добирался до Владивостока:https://t.co/lzim9g5j0e



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/He4hT6zSgJ — ТАСС （@tass_agency） 2019年4月24日

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток для переговоров с Владимиром Путиным. Как всегда, лидера КНДР сопровождали бдительные и очень спортивные телохранители.



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/jySc8lRuKg — ТАСС （@tass_agency） 2019年4月24日

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