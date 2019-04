把維族代表轟出聯合國會場 中國籍副秘書長：捍衛祖國利益

2019-04-26 22:28

〔即時新聞/綜合報導〕世界維吾爾代表大會(World Uyghur Congress,簡稱世維會)昨(25)日在官方推特上發布一段影片,內容為聯合國副秘書長吳紅波在節目中談及他如何利用職權,在2017年將多里坤.艾沙(Dolkun Isa)趕出會場。

根據影片,吳紅波去年12月底參加《央視》節目「開講啦」,被問及職務內容,他除了回應問題,還分享他曾在聯合國原住民常設論壇的會場,動用聯合國聯合警察,把「新疆獨立分裂分子」多里坤.艾沙「給轟出去了」,還稱「不僅是會場」,還要「逐出聯合國大院!」

吳紅波還說,他曾受到聯合國上級長官關切,認為吳紅波此舉違反言論自由,不過他理直氣壯地說,艾沙曾國際刑警組織(ICPO)通緝,且曾被韓國和印尼拒絕入境,基於諸多理由,他不允許「犯罪份子」入會場,還覺得做為中國籍的國際公務員,凡涉及中國主權或安全利益,「我們毫不含糊」、「堅決捍衛祖國利益」。

然而《德國之聲》查證後,發現吳紅波的言論有諸多錯誤,印尼和韓國雖分別於2009年和2016年因不明原因拒絕艾沙入境,然而2016年國際特赦組織便抗議,認為若艾沙真有違法之舉,應起訴他,而非將他扣留在韓國機場;而國際刑警組織早在去年2月就取消對艾沙的紅色通報。

In an interview with @CCTV, former UN Under-Secretary-General & head of @UNDESA Wu Hongbo said he represented Chinese national interests in his position as a UN official, saying he ordered that WUC President @Dolkun_Isa be expelled from the 2017 UN Indigenous Forum @UN4Indigenous pic.twitter.com/E0Txc3icIN