把維族代表轟出聯合國會場 中國籍副秘書長：捍衛祖國利益

2019-04-26 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress，簡稱世維會）昨（25）日在官方推特上發布一段影片，內容為聯合國副秘書長吳紅波在節目中談及他如何利用職權，在2017年將多里坤．艾沙（Dolkun Isa）趕出會場。

根據影片，吳紅波去年12月底參加《央視》節目「開講啦」，被問及職務內容，他除了回應問題，還分享他曾在聯合國原住民常設論壇的會場，動用聯合國聯合警察，把「新疆獨立分裂分子」多里坤．艾沙「給轟出去了」，還稱「不僅是會場」，還要「逐出聯合國大院！」

吳紅波還說，他曾受到聯合國上級長官關切，認為吳紅波此舉違反言論自由，不過他理直氣壯地說，艾沙曾國際刑警組織（ICPO）通緝，且曾被韓國和印尼拒絕入境，基於諸多理由，他不允許「犯罪份子」入會場，還覺得做為中國籍的國際公務員，凡涉及中國主權或安全利益，「我們毫不含糊」、「堅決捍衛祖國利益」。

然而《德國之聲》查證後，發現吳紅波的言論有諸多錯誤，印尼和韓國雖分別於2009年和2016年因不明原因拒絕艾沙入境，然而2016年國際特赦組織便抗議，認為若艾沙真有違法之舉，應起訴他，而非將他扣留在韓國機場；而國際刑警組織早在去年2月就取消對艾沙的紅色通報。

In an interview with @CCTV, former UN Under-Secretary-General & head of @UNDESA Wu Hongbo said he represented Chinese national interests in his position as a UN official, saying he ordered that WUC President @Dolkun_Isa be expelled from the 2017 UN Indigenous Forum @UN4Indigenous pic.twitter.com/E0Txc3icIN — WorldUyghurCongress （@UyghurCongress） 2019年4月25日

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