中國大使︰不懂普通話 沒人權可言

2019-04-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國政府在新疆省設立「職業技能教育培訓中心」對維吾爾族、哈薩克族等上百萬名穆斯林進行「再教育」一事，去年以來備受國際關注。對此，中國駐哈薩克大使張霄近日竟對駐在國媒體詭辯，聲稱被拘者「連普通話都不懂」，遑論擁有人權。

中國共產黨機關報《人民日報》旗下《環球時報》十六日刊登這段訪談。張霄強調，新疆「職業技能教育培訓中心」既非集中營，也非勞動改造營，更不是監獄，本質是「把人教育好，不讓好人變壞人」的「面向全社會的學校」。

而中國國民要當「好人」，就該盡學習國家通用語言及文字的基本義務，「對於一個現代人而言，如果不會讀寫本國通用語言文字，還有什麼人權可言？」學習法律與職業技能，則可避免受極端思想、「三股勢力」蠱惑利用。

但根據生活在美國的維吾爾族女孩小艾所說，她的媽媽在新疆擔任公務員，能講流利的普通話，卻也被關進當地再教育營。也有獲釋者上月對加拿大《環球郵報》現身說法，自稱之前在裡頭活得「像個奴隸」，多數時間被迫勞動或接受中共的政治灌輸，毫無培訓可言。美國國務院先前指出，可能有多達兩百萬人被關在再教育營。

張霄矢口否認「酷刑」，直指「這些獲釋人員背後有反華勢力的黑手在操縱」，「徹頭徹底的謊言」目的是「擾亂新疆社會安定」。他強調，教培中心對所有民眾一視同仁，未鎖定特定民族或宗教信仰，收教標準主要有二：參與過中亞地區的暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力等「三股勢力」違法活動，以及對社會有現實危害性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/