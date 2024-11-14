拜登與習近平11/16秘魯會談 美官員：聚焦台海軍事挑釁

美國總統拜登16日將與中國國家主席習近 平（左）在亞太經濟合作會議期間舉行雙邊會談。（路透檔案照）

2024/11/14 19:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登將於16日與中國國家主席習近平在秘魯首都利馬舉行雙邊會談，這是拜登任內第三次與習近平會晤。此會議適逢亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，雙方預計針對台海局勢及其他國際議題展開深入討論，以期在美國政權即將更替前穩定美中關係。

根據美國政府高層官員透露，拜登此行將聚焦中國近期在台灣周邊強化軍事演習的挑釁行為。他計劃嚴正表達美國對中國試圖改變台海現狀的強烈反對，敦促北京停止挑釁行為，以免進一步惡化區域安全。拜登強調，美國對台灣和平與穩定的承諾堅定不移，即使政權交替亦不改變。美方認為，中國的軍事擴張及對台施壓已構成對現狀的威脅，拜登將在會談中重申美國對台政策的一貫性。

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除了台海問題，拜登也將針對南海局勢向習近平施壓，要求中國停止在該區域的軍事擴張。美方對中國海警干擾其他國家在南海的合法航行感到不滿，認為此舉挑戰國際法。拜登將強調，維護航行自由和海洋安全是國際社會的共同責任，呼籲中國遵守國際規範，避免製造緊張局勢。此外，雙方預計還將就氣候變遷、打擊芬太尼走私、人工智慧規範等議題進行磋商，尤其針對中國在烏克蘭戰爭中對俄羅斯的支持，美方希望施加壓力，促使中國在國際事務上扮演更具建設性的角色。

此次會談備受關注，因為這將是拜登任內最後一次與習近平的高峰會談。隨著川普重新當選美國總統，政權即將交替。白宮國家安全顧問蘇利文指出，會談的準備工作自8月起已展開，旨在確保政權過渡期間美中關係的穩定和可預測性。蘇利文強調，地緣政治轉換期常帶來不確定性，拜登希望傳遞穩定訊息，避免雙方競爭升級為不可控的衝突，並重申透過外交手段解決分歧的重要性，呼籲中方展現克制與合作。

川普在總統選舉中勝出，使美中關係面臨新挑戰。川普以對中國強硬著稱，其預訂內閣名單包括強硬派如參議員魯比歐（Marco Rubio）任國務卿、眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）任白宮國安顧問等，預示美中外交摩擦可能再度升溫。拜登希望透過此次會談為美中關係建立緩衝區，避免未來政策急轉而引發雙邊緊張。

分析人士認為，拜登希望在任期結束前強化美國在印太地區的影響力，並穩定美中關係，為下一任政府鋪路。隨著川普即將重返白宮，未來美中互動勢必充滿變數，全球政局或將面臨新一波挑戰。

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