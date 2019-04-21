中企參與西方AI研究 掀監控疑慮

2019-04-21

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國金融時報十九日報導，一些西方頂尖的人工智慧專家與中國監控科技企業進行學術合作，由於相關企業與組織是中國當局數位監控技術的供應者，因而引發西方學界人士恐參與中國人權壓迫的疑慮。

報導表示，至少有九篇關於人臉辨識與影像監視的學術論文，由美國知名學術單位的學者、銷售監控技術給中國當局的中企研究員，以及與中國軍方有關的機構，如中國人民解放軍國防科技大學（NUDT）的研究者共同撰文發表。

報導指出，目前是Google高級管理科學家的芬克豪澤，去年在普林斯頓大學擔任教授時，與兩名NUDT的訪問科學家針對無人機應用及自動水下載具的電腦視覺研究進行合作，他對相關論文的發表不予置評。澳洲戰略政策研究所研究員周安瀾（Alex Joske）指出，「像這些訪問普林斯頓的科學家，就是過去十年來，以博士生或訪問學者身分被派到海外的數千名中國軍官與幹部之一」。

相關論文主要聚焦於人類追蹤技術，包括行人重辨識、機器文本閱讀，以及機器人3D場景重建的研發。與撰文者有關的研究機構包括諾基亞貝爾實驗室、普林斯頓大學、麻省理工學院、伊利諾大學香檳分校及澳洲雪梨大學。

報導指出，這些研究合作儼然成為美國出口管制法的重大盲點，也是中國政府在人工智慧領域利用海外專家的簡易方法。

周安瀾說，他曾揭露二十多起西方大學接待中國軍方研究人員的案例，這些人宣稱是某大學學生，有些大學根本不存在。智庫「新美國安全中心」研究員卡尼亞也說，美中普遍的學術交流，令人對美國科學家在中國迫害人權的角色上產生疑慮。

監控維族系統由參與論文中企提供

報導指出，用於監控新疆維吾爾人的監視系統，即是由上述論文有關的中企，包括依圖科技、雲從科技、深網視界以及商湯科技所供應；其中，雲從科技宣傳其人臉辨識產品「火眼」是為維安而研發，可辨別出「維吾爾人、藏人及其他敏感團體」。雲從科技創辦人周曦畢業自伊利諾大學香檳分校，他和該校影像與圖形辨識專家黃煦濤教授合作進行人工智慧研究，該公司並贊助黃煦濤實驗室中研究行人重辨識的學生。

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