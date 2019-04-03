聯合國討論新疆人權 中國施壓「來陰的」

2019-04-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國踐踏人權的惡行歷歷在目，包括在新疆維吾爾自治區關押逾百萬名穆斯林，屢屢引發國際社會高度關切。然而，聯合國人權理事會（ＵＮＨＲＣ）上月一場有關中國人權問題的討論會，卻被中國代表團以遊說、施壓甚至威脅等方式，強行阻撓各國參與。國際人權組織「人權觀察（ＨＲＷ）」一日痛斥中國扼殺批評其人權紀錄的聲音，部分國家的外交官也出面佐證中方在幕後操縱一切。

人權觀察痛斥：中國扼殺批評的聲音

聯合國人權理事會二月廿五至三月廿二日在瑞士日內瓦召開年會，並在美、德、英、荷蘭和加拿大等國主辦下，於三月十三日舉行聚焦新疆人權問題的討論會。然而，「人權觀察」一日發表聲明，指控中國代表團全程施壓各國使團。一封由中國駐聯合國日內瓦辦事處代表團大使俞建華署名的信函，更警告各國代表「顧及雙邊關係和長期多邊合作，切勿合辦、參與或出席該討論會」。

法新社報導，該信函確實存在，並獲多國外交官證實收悉，還加碼揭發中國代表團不斷施壓各國，要求各國在ＵＮＨＲＣ三月十五日正式審查人權紀錄時為中國說話。一名西方外交官透露，中方費盡心思掌控一切，導致願意公開為新疆問題發聲的國家屈指可數。「人權觀察」日內瓦分部主任費雪（John Fisher）痛批，中方壓迫穆斯林而犯眾怒，「已開始感到恐慌」，正動用公私力量抵制國際行動。

「人權觀察」還指出，中國官員曾向聯合國施壓，要求剔除「普遍定期審查」報告中，由聯合國專家和非政府組織提供的文件，也企圖阻撓維吾爾族維權人士多里坤．艾沙（Dolkun Isa）出席人權理事會會議。聯合國官員透露，各國政府針對特定人士出席會議施壓很常見，但中方提出的抗議特別多，今年的情況尤其嚴重。

親中國家搶發言 僅挪威成功譴責中國

中方還要求與其關係友好的國家，佔據會議結尾的發言名額。據悉，結論時間僅約廿分鐘，有近一百國提出發言要求，只有十三國雀屏中選。最終，大會抽出馬利共和國（Mali）為第一個發言國，其他國家則按字母順序發言，亦即大部分歐洲和北美洲國家均未能發聲，僅有挪威公開譴責中國的新疆政策。非政府組織（ＮＧＯ）也獲准發言，但在十個名額中，親中組織佔六個。

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