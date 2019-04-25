斯里蘭卡連環爆 自殺炸彈客妹妹：他留學回來就變了

2019-04-25 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡日前發生連環爆炸案，目前當地警方已掌握部分自殺炸彈客的身分。另有自稱是炸彈客手足的女子透露，兄長是這幾年才變得這麼激進、瘋狂，以致犯下復活節的恐怖攻擊。

綜合外媒報導，斯里蘭卡國防部副部長威赫沃德納（Ruwan Wijewardene）表示，爆炸案涉及9名嫌疑犯，目前當局已知悉其中8人身分，且都來自中上層階級、受過良好教育，其中不但有當地「香料大亨」墨翰（Mohamed Yusuf Ibrahim）的2個兒子伊姆賽斯（Imsath Ahmed Ibrahim）和伊爾翰（Ilham Ahmed Ibrahim），還有曾先後至英國金斯頓大學（Kingston University in London）和澳洲研究所留學，之後才回斯里蘭卡定居的穆罕默德（Abdul Lathief Jameel Mohamed）。

21日當天，穆罕默德在可倫坡動物園附近1家旅社引爆炸彈；自稱是穆罕默德妹妹的希達雅（Samsul Hidaya）25日表示，小時候她和哥哥感情很好，他和其他兄弟姊妹關係也友好。穆罕默德在英國念書時一切正常，然而從澳洲回來後，她覺得他變成「完全不一樣的人」，變得很極端、易怒，不像以前那麼幽默，也不再笑了，還會因認為家人不嚴格遵守教規而厲聲譴責。

「我們之間開始有非常多爭執。」希達雅說，恐怖攻擊前兩年內，哥哥和其他5個兄弟姊妹幾乎斷了聯繫，關係疏離。她前幾年嫁到紐西蘭，但對哥哥犯下毀滅性的襲擊，「仍感到相當震驚」。

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