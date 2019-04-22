斯里蘭卡8連爆 丹麥億萬富豪一次失去3個孩子

2019-04-22 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡昨（21）日發生8起連環爆炸案，丹麥官方今（22）日證實，丹麥40歲億萬富豪波維森（Anders Holch Povlsen）的3個孩子在此次意外中喪生。

綜合外媒報導，斯里蘭卡昨日有3座正在舉行復活節彌撒的天主教堂和4間高級飯店發生自殺式爆炸攻擊事件，截至目前有290人死亡，500人受傷，傷亡數字仍持續上升中。斯里蘭卡官員稱，這是宗教極端主義者或恐怖份子所為。

另外，丹麥外交部今日證實，波維森的4個孩子中有3個在這次意外喪命；他的女兒Alma還在她的Instagram貼出兄弟姊妹的照片悼念死去的手足；波維森擁有45億英鎊（約新台幣1804億元）的淨資產，是服裝零售巨頭ASOS的股東，也是丹麥時裝集團綾致（Bestseller）的執行長。

爆炸事件後，斯里蘭卡警方目前已逮捕24人，雖然絕大多數的死者是斯里蘭卡人民和基督徒，不過相關部門認為，已有至少36名外國人身亡，且大多數的人還在太平間，身分尚待確認。

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