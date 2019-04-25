斯里蘭卡連環爆案 總理：炸彈客皆受良好教育

2019-04-25 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡21日造成359人死亡、500多人受傷的連環爆炸案，今（25）總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示可疑的炸彈客皆受過良好教育，目前斯里蘭卡仍處於高度警戒狀態，警方還在可倫坡進行搜索行動，近日並對可疑包裹和車輛進行了多次檢查。

據《美國有線電視新聞網》表示，伊姆賽斯（Imsath Ahmed Ibrahim）和伊爾翰（Ilham Ahmed Ibrahim）為星期天的自殺炸彈客。昨（24）日警方發言人魯旺（Ruwan Gunasekera）說明，兩名自殺炸彈客的父親墨翰（Mohamed Yusuf Ibrahim）因涉嫌協助和教唆他的兒子而被拘留。

魯旺表示，有70多名嫌疑人被指控，包括涉嫌恐怖主義，協助和教唆以及共犯，大多數是自殺式炸彈客的家庭成員和朋友，被捕者都不是外國人。斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示，這些可疑的炸彈客是中產階級，並在國外接受良好教育。

此外，魯旺表示昨（24）日晚上進行重大突擊，其中16人在不同地點被捕，大部分地點在首都可倫坡附近；還查獲了三支霰彈槍和兩支對講機。魯旺還透露，警方已證實4月初在斯里蘭卡東部Kathankudi的穆斯林地區發生爆炸，是恐怖分子的一次試驗，在那次爆炸中，他們炸毀了一輛摩托車；警方仍在調查這個恐怖組織是如何成功實施此大規模的攻擊。

今（25）警方表示目前正在可倫坡進行搜索行動，包括設置路障，也要求公眾不要驚慌失措。斯里蘭卡仍處於高度警戒狀態，最近幾天對可疑包裹和車輛進行了多次檢查。

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