復活節爆炸案321人罹難 斯里蘭卡全國默哀3分鐘

2019-04-23 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡21日有3座天主教堂和4間高級飯店發生自殺式爆炸攻擊，目前死亡人數已攀升至321人，約500名的傷者中還有部分在醫院接受治療。斯里蘭卡今（23）日上午全國默哀3分鐘，所有政府機關都降半旗哀悼。

綜合媒體報導，斯里蘭卡政府今日上午8時30分（台灣時間上午11時）舉辦悼念儀式，全國民眾低頭默哀3分鐘，除了政府大樓降半旗外，販賣酒的商店全部暫時關閉，廣播電台和電視台也紛紛播放莊嚴肅穆的音樂；還有數十人今日在最先發生爆炸案的可倫坡（Colombo）（St Anthony's Shrine）努力強忍眼淚，默默禱告。

斯里蘭卡國防部副部長威赫沃德納（Ruwan Wijewardene）表示，這次的連環爆炸案是伊斯蘭激進組織為了報復3月紐西蘭的清真寺恐攻而為。

警方發言人SP Ruwan Gunasekara表示，目前已逮補40名嫌疑犯，全都是斯里蘭卡人。另外，《緊急狀態法》已於昨晚生效，軍警被賦予極大權力，他們無須法院命令，即可拘押、偵訊嫌犯。

Multiple explosions in Colombo and other parts of Sri Lanka during Easter mass: Witnesses. pic.twitter.com/Lh5sjyfHzn — Ahmer Khan （@ahmermkhan） 2019年4月21日

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