復活節爆炸案321人罹難 斯里蘭卡全國默哀3分鐘

2019-04-23 19:49

〔即時新聞/綜合報導〕斯里蘭卡21日有3座天主教堂和4間高級飯店發生自殺式爆炸攻擊,目前死亡人數已攀升至321人,約500名的傷者中還有部分在醫院接受治療。斯里蘭卡今(23)日上午全國默哀3分鐘,所有政府機關都降半旗哀悼。

綜合媒體報導,斯里蘭卡政府今日上午8時30分(台灣時間上午11時)舉辦悼念儀式,全國民眾低頭默哀3分鐘,除了政府大樓降半旗外,販賣酒的商店全部暫時關閉,廣播電台和電視台也紛紛播放莊嚴肅穆的音樂;還有數十人今日在最先發生爆炸案的可倫坡(Colombo)(St Anthony's Shrine)努力強忍眼淚,默默禱告。

斯里蘭卡國防部副部長威赫沃德納(Ruwan Wijewardene)表示,這次的連環爆炸案是伊斯蘭激進組織為了報復3月紐西蘭的清真寺恐攻而為。

警方發言人SP Ruwan Gunasekara表示,目前已逮補40名嫌疑犯,全都是斯里蘭卡人。另外,《緊急狀態法》已於昨晚生效,軍警被賦予極大權力,他們無須法院命令,即可拘押、偵訊嫌犯。

