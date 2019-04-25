恐怖主義3.0！IS轉型為網路組織 「發包」斯里蘭卡恐攻

2019-04-25 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡21日發生震驚世界的恐怖攻擊，造成300多人死亡、超過500人受傷；對此，伊斯蘭國（Islamic State，IS）日前已經PO出照片，宣稱是組織中的8人所為。專家提醒，這顯示已經喪失國土的IS正積極轉變為網路組織，試圖啟發、鼓勵甚至直接援助各國激進組織在當地進行恐怖攻擊。

根據《彭博》報導，斯里蘭卡恐攻發生初期，消息大多指出是當地組織NTJ（National Thowheeth Jama'ath）所為，但專家學者都認為，如此大範圍的恐怖攻擊不可能僅由斯里蘭卡國內組織完成。果不其然，IS日前已經透過旗下媒體「阿馬克新聞社」（Amaq News Agency）坦承協助此次恐怖攻擊，並在社群媒體PO出8名聖戰者的合照佐證。

報導表示，IS的做法已經體現出恐怖攻擊的新型態，幾乎可以稱之為「恐怖主義3.0」，是1個具有全球性分散、集中攻擊、致命、財力雄厚、懂得大量運用社群媒體等特徵的恐怖組織。正當西方國家沾沾自喜地表示，伊斯蘭國遭到殲滅、伊斯蘭國的領土已經全數收復完畢的同時，他們早已成功轉型，以社群網路為基礎，在全球各地設立小組，繼續進行高度複雜的恐怖攻擊。

對此，報導也提出3個應該由全球共同努力的做法，包含「持續阻止IS的全球化」、「加強國際間的反恐合作」以及「加強非政府與政府組織間的合作」。鼓勵如紅十字會、無國界醫生等組織所做的，協助各國減少貧窮及受難人口的工作，以及協助Google、Facebook等公司進行網路流量監測的作為。

報導最後強調，各強權國家不能再單純仰賴軍事等硬實力剷除恐怖組織，而應該以更多21世紀的新工具、新思維來遏止這一切。

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