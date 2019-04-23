買鴨仔蛋回家加菜 傻眼！竟孵出一窩「黃色小鴨」…

越南一名女性到市場買鴨仔蛋回家加菜，豈料放在廚房幾天後，竟有一堆黃色小鴨破殼而出。（圖擷取自Lưu Nhựt Nguyên@FB）

2019-04-23 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕天氣越來越熱，越南每天高溫突破30度，有個女子最近到市場買鴨仔蛋，卻疑似因為太過炎熱，買回家過了幾天，她赫然發現許多蛋竟孵出活蹦亂跳的黃色小鴨，讓她哭笑不得。

據越南媒體《soha》報導，越南一名男網友19日在臉書上分享女同事的生活趣聞，提到她將買回家的鴨仔蛋放在廚房，豈料，數天後廚房傳出怪聲，她上前確認，才發現小黃鴨早已從蛋內破殼而出。

報導指出，事發後，女同事因為家中無法飼養小鴨，只好帶去公司請求同事是否能幫忙認養，此外，也有詢問養鴨的攤販或飼主說，願意將小鴨全數出售。

男網友將趣聞分享至臉書後，不少人留言回應「好吃」、「放開這些可愛的鴨子」、「家有喜事恭喜恭喜」、「那就不要吃鴨蛋，改吃鴨粥、鴨粉絲啊」。

據悉，鴨仔蛋又被稱為毛鴨蛋，是中國南方及東南亞的一種菜餚，將孵了15至18天，快孵化成雛鴨的鴨蛋用開水煮熟，敲開蛋殼，加入鹽等調味，吃的時候可見小鴨的骨骼或羽毛，並非很多人能接受這道菜。

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