涉嫌暗殺金正男 越南女子5月3日將獲釋

2019-04-13 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）遭控殺害北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男，今天（13）她的律師表示，她將在5月3日獲釋。

綜合外媒報導，馬來西亞檢察官依斯干達（Iskandar Ahmad）向段氏香提議認罪協商後，段承認「以危險工具導致傷害」的較輕罪名，逃過謀殺罪的死刑，最後被判處3年4個月有期徒刑，起始日從她2017年2月遭捕那天算起；段後來因表現良好獲得減刑。

段氏香的律師巴席爾（Salim Bashir）今天表示，段將在5月3日獲釋，「段氏香心情愉快，她預計（獲釋後）馬上飛回河內。」而大馬檢方上個月（3）也撤銷另名共同被告印尼籍女子艾夏（Siti Aishah）的謀殺指控。

2017年2月，段氏香和艾夏因涉嫌暗殺金正男遭捕，2人聲稱是被騙，以為正在拍實境秀節目，才會朝金正男臉上塗抹液體，事先不知道那是「VX神經毒劑」，否認謀殺金正男。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/