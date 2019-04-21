查獲逾2噸毒品 越南破跨國販毒集團逮2台男

2019-04-21 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕越南警方日前破獲1起跨國販毒案件，查獲約1100公斤的甲基安非他命（methamphetamine，俗稱冰毒）以及將近1000公斤的氯胺酮（ketamine，俗稱K他命），也逮捕了3名嫌犯，這是越南警方最近1週內破獲的第3起大型販毒案。值得注意的是，嫌犯中有1名是越南人，另外2名則是台灣人。

綜合外媒報導，越南警方12日攔查2輛貨車和1輛由2名台灣籍男子駕駛的轎車，由於2輛貨車上載有許多「重得不尋常」的大型音響，警方因此認定這些人行跡可疑，車上或許載有非法物品。經徹查發現這些音響內竟藏有600袋以金色茶葉包裝偽裝的冰毒，總重達606公斤。

警方繼續循線追蹤貨車的來源，發現另1名越南籍男性共犯，並且追查到更多藏在音響裡的毒品。最終警方共在103台音響中起出1110公斤的冰毒，和將近1000公斤的K他命，這些毒品原本預計在越南國內出售以及運往東亞各國。3名嫌犯目前都已經被逮捕。

越南是1個由越南共產黨主政的一黨制國家，擁有世界上最嚴厲的毒品法，任何攜帶超過600公克海洛因或超過2.5公斤冰毒的嫌犯，都將可能面臨死刑刑責。

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