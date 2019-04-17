越南大考弊案 實拿才1分竟被竄改成軍校榜首

2019-04-17 23:20

〔中央社〕越南去年發生大學入學考試弊案，數百名學生經由竄改成績而考取大學。涉案學生名單近日曝光，其中一名男性考生雖然實際成績僅為1分，竄改成績後，卻成為軍校的榜首。

這起考試弊案去年7月曝光，若干山區省市多名負責官員利用考卷評分作業漏洞，竄改考生成績。警方至今已逮捕與起訴數十名涉案官員，包括省級教育官員和警官在內。

越南教育相關部門經核對考生考卷與竄改後成績，近日陸續公布涉案學生名單與實際成績，其中和平省（Hoa Binh）64人、山羅省（Son La）44人與河江省（Ha Giang）114人等，這些學生因而被取消大學錄取資格。

不少考生因成績被竄改而成為大學錄取最高分學生，獲得校方表彰。其中，來自和平省、名叫N.H.Q的男性考生3門課考試實際成績僅為1分（滿分為30分），但是成績被竄改後，以27.45分成為一號陸軍軍官大學錄取最高分學生，令人傻眼。

N.H.Q的實際成績曝光後，在被學校取消錄取資格前，他已自行申請退學。

另一名來自和平省、名叫T.P.T的女生以27.75分錄取河內師範大學，也是榜首，但是核對後，她的實際成績僅為16.25分。

值得一提的是，T.P.T在學校開學典禮上獲得校方表彰，她當時接受媒體採訪時，還強調這是她的真正得分，並希望這起弊案迅速查明，把公道還給真正努力學習的學生。直到T.P.T實際成績近日曝光，她預料將被取消錄取資格，已申請退學。

此外，還有其他考生因竄改成績而成為各所大學榜首或成績排名前3名，弊案曝光後，他們先後都申請退學或被迫退學。

民眾質疑因家長行賄或以權力施壓，上述學生考試成績才能被竄改，但是相關部門只向直接竄改成績的官員追究刑事責任，卻沒有處分涉案家長，引起民眾關注與不滿。

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