影片曝光！老師傅替女病患推拿驅邪 被轟「分明是推奶」

2019-04-23 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕最近1段影片在網路上瘋傳，有名女子覺得全身疼痛，還有嗜睡的現象，求診西醫不見起色，轉而請1名中國師傅幫忙，師傅認為是邪靈影響，當場用特殊的手法替她推拿驅邪，網友看了影片說：「這是推奶，不是推拿。」

影片被分享到臉書社團「靈異公社」，當中能見1名女子坐在塑膠板凳上，旁邊有其他女性圍觀，1名阿伯級的老師傅在女子後方蹲馬步，師傅左手繞過女子左肩，抓住她的右乳房，右手則從女子側邊托住她右乳，師傅要女子吸氣，接著快速把右乳往右邊推動，旁人看了嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，這則影片最早由1名叫「Worranan Sarasalin」的泰國人分享到網路上，老師傅的「治療」手法受到質疑，社會輿論希望能夠公開這名中國師傅的工作地點，讓女性朋友們能夠遠離這樣的疑似性騷擾行為。

台灣網友看完影片後，相繼留言指出「此人敢在眾人面前做這樣搓揉抓捏說是推拿，根本就是騙色非禮」、「笨女人，被吃豆腐還笑」、「奶都歪歪了」、「這麼用力胸部不會痛嗎」、「竟然胸部被摸到爽，還當做有醫療行為」、「這叫男歡女愛，哈哈哈」。

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