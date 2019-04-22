察覺綠營支持者掀末世焦慮 人渣文本：要面子還是未來

2019-04-22 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍的鴻海董事長郭台銘宣布投入總統初選，輔大教授周偉航發現，綠營支持者掀起末世焦慮，但周認為，「你覺得韓粉可笑可恥，可是他們一路被恥笑，卻也把韓國瑜拱起來了喔」、「你到底是要未來還是自己的面子」。

周偉航在「特急件小周的人渣文本」臉書粉絲專頁指出，在2017年10月、11月間，有國民黨中生代人士前來談事情，「幾乎每個人都有黨將毀滅，政權永遠都拿不回來的末世焦慮」，當時許多藍營人馬也真的遠走他鄉，直接出國放棄戰場，但現在變成綠營支持者有這種焦慮。

周偉航表示，空焦慮並沒有意義，還不如拿焦慮的時間做點實際的事情，「像是當個朋友眼中的煩人，到處企圖扭轉他人的政治看法」，很多人聽了這席話後都認為自己「很害羞，做不到」，但在大眾眼裡可恥又可笑的韓粉們一路被恥笑，卻還是把韓國瑜拱起來了。

周偉航向綠營支持者們強調，不要害怕被恥笑，到底是要未來還是要顧自己的面子，距離總統大選還有一段時間，綠粉們可以自己思考一下。

「特急件小周的人渣文本」臉書全文

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