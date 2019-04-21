蔡正元替郭台銘說了這句話 被韓粉湧入臉書圍剿

2019-04-21 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕宣布參加國民黨總統提名初選的鴻海董事長郭台銘因「民主不能當飯吃」一句話槓上總統蔡英文，前立委蔡正元在臉書上替郭幫腔，指出「有些不民主的國家，人民不必要飯，有些民主的國家，人民卻須要飯」，此話一出立刻被廣大韓粉圍剿。

蔡正元試圖闡釋「民主」與「吃飯」並沒有關係，他認為，有些不民主的國家人民不必要飯，但在部分民主國家的人民卻剛好相反；有些民主國家的人民的確不需要乞討，但卻不是所有的民主國家人民，都能夠過上好日子，因此「民主跟吃飯無關」。

蔡正元提到，若在民主國家裡，政府讓人民沒飯可吃，民眾就有權利把政客們推翻；不民主產生的政客，人民若只有飯吃，「人民可以革這些政客的命」，蔡強調，「國家和政府存在的唯一目的，就是人民有權過好日子。」

部分藍營粉絲不認同蔡正元的看法，相繼留言指出「蔡正元先生，您講的我能理解，郭先生講的民主不能當飯吃，希望他能夠解釋清楚，要民主還是崇拜集權統治」、「治國不能靠嘴炮」、「吳敦義借郭台銘卡韓，我們拒絕投郭台銘」、「郭台銘也出來的太難看了。還什麼馬（媽）祖托夢」、「蔡無法代表民主！」、「韓國瑜真的比你（郭）差嗎？你（郭）真的能比韓國瑜接地氣嗎？」。

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