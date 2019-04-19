國民黨宮鬥劇本曝光！ 吳郝馬用10天聯手封殺韓朱王

2019-04-19 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘17日確認國民黨員身分，宣布參加黨內總統初選，藍營人士透露，韓國瑜只接受徵召初選，讓吳敦義很難做人，因此與黨內高層僅用10天就排好整齣劇本，要「推郭棄韓」，直逼宮鬥劇戲碼。

根據《上報》報導，1名藍營人士表示，國民黨在3月時，屬意的總統候選人還是韓國瑜，但吳敦義發現韓國瑜並沒有表態參加黨內初選的意願，覺得他只願意被徵召，對吳敦義而言，這並非行不通，但要如何讓王金平、朱立倫退讓、同時保住藍營在高雄的執政權，是吳敦義心頭上的大石頭。

藍營人士提到，前主席馬英九覺得要是徵召韓國瑜出征，後續高雄市長補選可能又會被綠營贏回去，認為韓應該要在高雄待好待滿；前主席郝龍斌則替藍營與郭台銘之間穿針引線，充當吳敦義與郭董的傳聲筒，也提出意見讓郭台銘進行黨員、黨權資格驗證。

藍營人士指出，高層的共識是希望中央與地方全盤皆贏，因此在包括韓國瑜訪美期間的最近10天內，確定整套劇本並火速上演，但國民黨基層黨員對於高層「黑箱作業」感到不滿，原本大家都「非韓不可」，卻在半路殺出郭台銘參加初選，國民黨明年大選仍充滿不確定性因素。

網友們對此點評，「韓導本來以為時間一到，黃袍加身~結果？白海豚送他黃色雨衣，最近常下雨，要保重喔！」、「這陣子國民黨有哪位官員玩得比韓國瑜爽的？」、「韓粉們真的痛哭了」、「中共看他整天瘋瘋癲癲不是個咖，趕緊換人，過幾天看中夭捧誰打誰就可以確定了」、「所以什麼事都不要高興的太早，韓在美國時恐怕每夜都睡不著，心裡暗爽要當總統了，那知回到台灣，總統夢飛了，還在到處噴火，太好笑了」。

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