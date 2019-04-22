早掌握國民黨宮鬥劇本 蔡英文春節後就發現這件事...

2019-04-22 01:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨郭台銘投入藍營總統初選，綠營人士透露，郭台銘的動向早在蔡英文陣營的預料之內，首先郭台銘在春節開工後積極經營社群媒體，鴻海安全長李德威約半個月前突然從中國返台，還數度與馬英九前總統會晤，如今郭台銘果真宣布參選2020。

根據《上報》報導，綠營人士指出，郭台銘團隊從今年農曆春節結束後，積極經營社群媒體，如在臉書衝流量或設置LINE帳號等，當時國民黨內已宣布參選總統的王金平也注意到此事，還與朱立倫團隊共同討論應對方案，但王提出只做1任總統的「王朱配」讓朱無法苟同，因此協商告吹。

綠營人士表示，國民黨主席吳敦義、前主席馬英九共同解決郭台銘的黨籍問題，郭台銘絕對會打選戰，現在朱立倫、王金平、郭台銘都要初選，原本呼聲極高的高雄市長韓國瑜，也只能夠透過「徵召初選」的方式競逐提名機會，但蔡英文團隊覺得韓並不會接受，最後會演變成郭台銘「成功卡死韓國瑜」成為國民黨提名的總統候選人。

綠營人士提到，蔡英文團隊研判郭台銘會參選到底，郭台銘在中國與其他國家的鴻海相關企業，將來可能變成「專業經理人」經營方式，郭的家產應該會由基金會接收，且根據郭台銘在「印太安全對話」會議中的發言，「台灣經濟發展的鑰匙在北京還是華盛頓」，不難看出郭台銘會緊咬經濟議題不放。

綠營人士補充，郭打出的經濟牌，正好延續韓國瑜在九合一大選中提到的「經濟100，政治0分」口號，因此台灣人民在2020年總統大選年，要做出「經濟」與「主權」之間的選擇，但這剛好是小英總統熟悉的應對領域，蔡團隊認為，郭台銘半路殺出有利於小英明年的選情。

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