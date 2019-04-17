首批紅十字救援物資運抵委國 將發配全國醫療機構

2019-04-17 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）日前決定接受國際紅十字會的人道救援，首批救援物資今天已抵達委國，此事稍早獲紅十字會方面證實。

綜合外媒報導，首批國際紅十字會人道救援物資從巴拿馬運抵委國後，再透過約30輛卡車接收、轉運至委國首都加拉加斯的紅十字會集運中心，進行後續清點及發放等動作。

委國衛生部長阿瓦拉多（Carlos Alvarado）指出，這批人道救援物資包含24噸醫療用品、5000公升蒸餾水、14台發電機及3個手術設備套件，他強調，這些物資將被發配至全國8所大型醫院及30間門診診所，供應並維持這些醫療機構運轉。

委內瑞拉通貨膨脹率居全球之冠，面臨經濟崩盤危機，繼3月連4次大規模停電後，就連社會秩序也陷入混亂局面。然而，馬杜羅過往卻拒絕國際組織援助，認為委內瑞拉並非乞丐國家，且他擔憂，接受救援會讓外國勢力入侵國內，繼而受到政治干預。

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