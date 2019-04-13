馬杜羅讓步接受救援 紅十字會把預算提高近3倍

2019-04-13 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）近日與紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross, ICRC）開會討論之後，決定讓步，接受紅十字會的人道救援，紅十字會也同意提高經濟援助金額至2460萬美金（約新台幣7.6億元）。

綜合外媒報導，委內瑞拉通貨膨脹率居全球之冠，面臨經濟崩盤危機，社會秩序混亂，委內瑞拉國會議長兼在野黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）也自行宣布成為臨時總統，使政治局勢十分不穩；然而馬杜羅卻拒絕國際組織援助，認為委內瑞拉並非乞丐國家，且接受救援會讓外國勢力入侵國內，繼而受到政治干預。

近日馬杜羅與紅十字會討論後達成協議，改變原先的決策，同意接受經濟與技術援助。紅十字會因此得以進入委內瑞拉的醫療機構，並將原本願意提供的經濟援助從900萬美金（約新台幣2.8億元），提高近3倍至2460萬美金（約新台幣7.6億元），這筆資金將用於移民、健康、水資源與衛生等問題。

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