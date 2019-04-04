無懼豁免權遭剝奪 委國反對派領袖再籲民眾走上街頭

2019-04-04 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局徹底分裂，反對派領袖瓜伊多獲歐美50餘國承認，持續挑戰原總統馬杜羅政權。該國當局日前剝奪瓜伊多的豁免權，但後者並未因此退縮，今天更公開呼籲民眾走上街頭反抗政府。

英國廣播公司（BBC）報導，馬杜羅政府希望剝奪反對派領袖、國民議會議長瓜伊多的議會豁免權，此提議稍早被該國立法院會通過。根據當局此前指控，瓜伊多已違反該國多條法律，惟因其議長身分合法享有的豁免權，讓他頻頻避過牢獄之災。

無視前述威脅，瓜伊多於當地時間3日堅持出席公眾場合向支持者喊話，呼籲民眾持續走上街頭抗爭。瓜伊多說，「他們（指馬杜羅政府）以為透過重重攻擊便可終結希望，但他們無法阻止我們，我們為了委內瑞拉甘願奉獻一切。」

委國原國民議會議長瓜伊多1月自立臨時總統，讓該國政治鬥爭漸趨白熱，獲俄中集團支持的馬杜羅政府為打壓其勢力，在瓜伊多外訪鄰國元首時對他祭出旅遊禁令，揚言「入境即入獄」，不過最終並未實行；此外，反對陣營高層住所日前曾被該國特種部隊突襲，瓜伊多的軍師也在行動中被捕，引國際關注。

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