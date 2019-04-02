委國最高法院要求剝奪瓜伊多豁免權 後者恐即入獄

2019-04-02 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉3月爆發4次大規模停電，目前仍無法全面恢復供電，讓原總統馬杜羅與反對派領袖瓜伊多的鬥爭更趨白熱。委國最高法院今天要求剝奪瓜伊多國民議會議長身分所帶來的豁免權，一旦成真，瓜伊多可能迅速面臨入獄命運。

綜合外媒報導，原總統馬杜羅控制下的委國最高法院已做出要求，希望剝奪反對派領袖，國民議會議長瓜伊多的議會豁免權，此舉料將獲得親政府的立法院會支持。根據當局此前指控，瓜伊多已違反該國多條法律，惟因其議長身分享有的豁免權，讓他頻頻避過牢獄之災。

委內瑞拉政局分裂，反對派領袖瓜伊多1月自立臨時總統，截至上月底已獲美國為首的歐美多國支持，其中不乏諸多鄰國。在接下來的3個月內，瓜伊多持續對原總統馬杜羅政權的合法性展開挑戰，並在民生物資等議題與受俄中力挺的馬杜羅頡頏，讓後者宛如芒刺在背。

為打壓瓜伊多勢力，獲軍方效忠的馬杜羅動作頻頻，在瓜伊多外訪鄰國元首時對他祭出旅遊禁令，揚言「入境即入獄」，不過最終並未實行；此外，反對陣營高層住所日前曾被該國特種部隊突襲，瓜伊多的軍師也在行動中被捕，引國際關注。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/