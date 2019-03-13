委國大停電第7天 檢察總長對反對派領袖啟動調查

2019-03-13 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉全國性大停電邁入第7天，雖有部分地區已恢復供電，但由於醫療機構停擺，可確認的死亡人數上升至20人，該國檢察總長宣布，此前自立總統的反對派領袖瓜伊多涉嫌破壞國家電網，要求最高法院展開調查。

綜合外媒報導，委內瑞拉檢察總長薩卜（Tarek Saab）指出，瓜伊多此前曾鼓勵支持者上街抗爭，早已被控煽動暴力，如今瓜伊多與其同黨更涉嫌破壞電網，並在大停電期間涉嫌煽動群眾暴力搶掠，以製造混亂並推翻原總統馬杜羅。

瓜伊多早前接受美媒《CNN》專訪時則表示，造成這次大停電的罪魁禍首就是長年貪腐的馬杜羅政權，他強調，委國執政者長期貪腐，讓整個國家完全崩潰，最終引發可預見的大停電並導致民眾不斷死去，「無異謀殺」。

委內瑞拉因經濟崩潰導致社會秩序不佳、醫療與民生用品短缺，現因停電使整體情況更加嚴峻，針對此一狀況，原總統馬杜羅政府此前便指控瓜伊多及其背後的勢力應負責，強調是「美國和反政府組織的陰謀」，意圖藉此逼他下台。

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