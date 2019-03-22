無視美國威脅 委國總統下令逮捕反對派陣營參謀長

2019-03-22 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局分裂，效忠總統馬杜羅的委國情報人員近日閃電突襲反對派陣營高層人士，逮捕反對派領袖瓜伊多辦公室主任梅瑞歐（Roberto Marrero），後者在反對派陣營地位相當於瓜伊多的參謀長。

綜合外媒報導，委國當地時間21日凌晨2時許，多名隸屬政府部門、全副武裝的情報人員閃電突襲位於首都加拉加斯多名反對派高層人員的住處，帶走瓜伊多辦公室主任梅瑞歐及反對派立法委員伐賈拉（Sergio Vergara），後者在被短暫拘留後釋放。

對此，瓜伊多譴責當局的行動是「卑鄙、粗俗的綁架行為」，要求馬杜羅政權盡速放人，他進而強調，這起事件不會使反對派偏離原本的改革道路，呼籲委國國民繼續保持團結，全體動員以對抗馬杜羅政權。

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）也在個人推特上發文，譴責這次突襲行動並呼籲委國當局釋放梅瑞歐。龐皮歐表示，針對馬杜羅政權的舉動，美方不會坐視不管，未來將追究相關人員的責任。

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