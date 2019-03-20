委內瑞拉局勢分裂 美俄會談無法取得合法領導人共識

2019-03-20 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局持續分裂，反對派領袖瓜伊多獲歐美多國力挺，挑戰俄中集團支持的原總統馬杜羅政權，外媒指出，美俄兩國19日針對委內瑞拉問題舉行高峰會談，雙方在會談結束前，仍於該國合法領導人的問題存在歧異。

根據《路透》報導，美俄兩國代表團19日在義大利首都羅馬舉行會談，在2小時的對談中，雙方針對委內瑞拉當前局勢標達立場並交換意見。截至會談結束前，俄國依舊堅持馬杜羅政權的合法性與唯一性，與美方承認瓜伊多為該國臨時元首的立場相左。

俄國外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）會後表示，本次成功的會談對雙方理解各自立場有頗大助益，但他也強調，俄方主張馬杜羅政權的合法性不容質疑，同時重申美方不應對委內瑞拉進行軍事干預。

美國國務院特使亞布拉姆斯（Elliott Abrams）則表示，這次積極的談判將有助雙方理解對方觀點，至於雙方就該國領導人身分問題上是否有進展，亞布拉姆斯並未多做評論。

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