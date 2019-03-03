看美中爭霸戰 俄媒酸：台灣形同「美國二手軍艦垃圾場」

2019-03-03 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕有俄國主流媒體最近刊登專文稱，美國一直賣給台灣老舊無用的武器，台灣甚至要多次被迫進行軍演，以銷毀早已過期的美國彈藥。文章還認為，美國把台灣作為中美爭霸的「戰略棋子」，必要時可以輕易犧牲台灣。

《俄羅斯衛星通訊社》2日報導，俄媒《獨立報》最近刊文稱，36年前美國雖向北京保證減少對台灣的武器供應，但並未履行承諾，至今仍持續對台軍售。然而，美國人賣給台灣的是「老式無用的武器」，台灣形同是「美國二手軍艦的垃圾場」。

文章稱，台灣被迫進行多次軍事演習，以便銷毀先前向美國購買、彈藥使用期限已過期的彈藥，此外，美國向台灣銷售武器和軍事裝備的價格，比美國向其他國家賣得更貴。

文章還稱，台灣投資巨額資金購買美國武器，然後再設法處理掉或根本不用它們，又再花巨額資金來升級台灣武器庫，不禁讓人產生一種恐懼感。

《獨立報》認為，美國把台灣作為美中爭霸大遊戲中的一個「戰略棋子」，必要時可以輕鬆犧牲台灣，與中國妥協。

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