委內瑞拉持續分裂 美宣布駐委使館人員將全數撤回

2019-03-12 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉局勢分裂，反對派領袖瓜伊多在美國為首的西方國家支持下，持續與馬杜羅政權角力。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今天表示，由於駐委外交人員已成為美國政策的制約因素，本週將完成撤回所有駐委人員的行動。

委國大停電問題持續，學校及商業活動今天仍全面暫停，民眾面臨停電停水、食物難以保存的窘境，入夜後街上治安更搞得人心惶惶。對此，馬杜羅政權把問題歸咎於「美國和反政府組織的陰謀」；親美的反對派領袖瓜伊多則抨擊國家長年腐敗，平時電廠維護管理不善所致。

針對委國嚴重的停水停電問題，瓜伊多昨天開記者會表示，已與德國、日本還有巴西及哥倫比亞等鄰國舉行會談，尋求外援，並稱已取得多邊組織提供15億美元（約新台幣463億元），不過他並未透露資金來源。

馬杜羅與瓜伊多二大陣營，背後各由俄中及歐美等兩大集團支持，此前雙方利用「人道救援物資」進行政治腳力，瓜伊多上月至今數次嘗試將美方的物資運入國內，然因馬杜羅政權仍獲得委國軍方效忠並控管邊境，使其成果不彰。

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