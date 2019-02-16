聲稱「解救中國女人」 俄男槌殺3華裔男凶殘畫面曝光

2019-02-16 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布魯克林有間中餐廳，日前遭到一名俄裔男子持鐵鎚攻擊華裔男員工，最後造成3人死亡，俄男被警方逮捕後，聲稱是為了要將華裔女性從華裔男的「奴役」下救出；原先檢方只控告這名俄男3項一級謀殺罪，不過在當地華裔民眾施壓下，加控一條仇恨犯罪。

綜合外媒報導，位在布魯克林羊頭灣（Sheepshead Bay）的海港城（Seaport Buffet）自助海鮮中餐廳，在1月15日闖入一位俄裔的34歲男子亞瑟·馬圖諾維奇（Arthur Martunovich），他以暗藏的鐵鎚擊殺來自福建的34歲廚師潘富暉（Fufai Pun）、潘富暉的50歲叔叔，餐廳主廚潘子密（Tsz Mat Pun）與61歲的馬來西亞裔經理伍燦強（Kheong Ng-thang）；而馬圖諾維奇行兇的錄影畫面也在近期曝光。

馬圖諾維奇之後還持鐵鎚攻擊趕抵現場的警察，不過馬上遭後者制服，他被逮捕後向警方宣稱「中國男人喜歡奴役女性，所以他才拿鐵鎚來拯救華裔女人」；而當天有僥倖逃脫的拉丁裔員工表示，馬湯諾維奇行兇時，曾對拉丁裔員工大喊「不是來殺你的」。

案發後，檢方對馬圖諾維奇控告3項一級謀殺罪，而他也因襲警而面臨襲擊指控；不過當地的華裔移民對這起攻擊事件大為不滿，便向當局施壓加告一條仇恨犯罪，不過由於馬圖諾維奇在偵訊時透露「有聲音要我殺人」，疑似精神異常，因此檢方也將對他進行精神評估。

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