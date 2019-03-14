委內瑞拉大停電邁入第8天 全面復電仍遙遙無期

2019-03-14 11:03

〔影音新聞／綜合報導〕委內瑞拉自當地時間3月7日開始，發生了全國性的大停電，停電的主因是供應全國八成用電的古里水力發電廠無預警癱瘓，政府不得不宣佈停班停課，由於物資缺乏，有些商店遭到民眾洗劫，也有的商店為了不讓食物白白腐爛，把食物分送給民眾。而須靠儀器維生的病患是這波停電影響最大的一群人，超過20人因無法洗腎或維生設備無法運作而死亡。停電也造成缺水問題，讓大批民眾不得不帶著容器四處挑水。

政府和反對派都把這次的停電互相歸咎在對方身上，委國檢察總長薩卜（Tarek Saab）指出，反對派領袖瓜伊多涉嫌破壞國家電網和煽動群眾暴力，要求最高法院展開調查，總統馬杜羅則表示這次的大停電是美國和反對派的陰謀，不過瓜伊多把矛頭指馬杜羅，他認為因政府長期貪腐加上管理不當，讓發電廠缺乏維護才造成這次的災難。

委國政府目前已重啟發電廠，首都卡拉加斯已大致恢復供電，但仍有不少地區還在等待復電，委內瑞拉民生物資缺乏，仍待國際救援。

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