結束黑暗！ 委國大部分地區全面恢復供電

2019-03-14 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉自當地時間3月7日開始，發生為期逾一週的全國性大停電，導致醫療系統幾乎癱瘓，造成至少20人死亡，當局今天宣布，經過多日搶修，該國大部分地區現已全面恢復供電，明天將正常上班。

根據《CNN》報導，委內瑞拉新聞部長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）當地時間週三（13日）在記者會上公布前述消息，表示經過搶修，該國大部分地區現已恢復供電，委國總統馬杜羅亦宣布，14日全國正常上班，學校方面則還要再停課1天，15日全面上班上課。

供應委國8成用電的古里水力發電廠7日無預警癱瘓，政府不得不宣布無限期停班停課，由於物資缺乏，有些商店遭民眾洗劫，更有部分醫療機構因缺乏電力而失去功能，導致包括洗腎者在內的20多名病患接連死亡。

《CNN》指出，該國大部分地區雖已恢復供電，但有不少地區仍處於黑暗之中，許多醫院仍全天間歇性停電，迫使院方在停電期間動用發電機發電，或是將急症病人轉送至鄰近有電的醫院。

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